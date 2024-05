Apertura in rialzo per il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di giugno guadagnano lo 0,52% a 33,71 euro all'indomani dell'ennesimo rialzo (+4,85% a 33,53 euro) dovuto ai problemi di approvvigionamento in Europa legati alla maggior richiesta di gas naturale liquefatto dell'Asia.