Il 46% della ricchezza in mano a 5% delle famiglie, Bankitalia

Secondo un'analisi della Banca d'Italia nell'ambito della Bce, il cinque per cento delle famiglie italiane più ricche possiede circa il 46 per cento della ricchezza netta totale. L'indagine ha evidenziato come i principali indici di disuguaglianza siano rimasti sostanzialmente stabili tra il 2017 e il 2022, dopo essere aumentati tra il 2010 e il 2016. Le famiglie meno abbienti possono contare principalmente sul possesso dell'abitazione, mentre quelle più benestanti detengono un portafoglio più diversificato in azioni, depositi e polizze.