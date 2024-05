Hit parade, subito in vetta Capo Plaza

Dopo un esordio da record su Spotify con il miglior debutto in Italia nel 2024 e l'ingresso al secondo posto della classifica Global della piattaforma, Ferite, il nuovo album di Capo Plaza, entra direttamente al primo posto della classifica Fimi-Gfk degli album più venduti della settimana. Tutti i brani dell'album - tra i quali spiccano collaborazioni con Anna, Annalisa, Artie5ive, Lazza, Mahmood, Tedua e Tony Boy - sono anche nella classifica singoli, con ben cinque posizioni nella top ten. Al secondo posto tra gli album un'altra new entry, Dua Lipa, la star mondiale vincitrice di tre Grammy e sette Brit Award, con il suo terzo lavoro, Radical Optimism (al vertice tra i vinili) che spinge sul terzo gradino del podio L'Angelo del Male di Baby Gang. Perde una posizione ed è quarto Tony Effe con Icon, che precede Kid Yugi, stabile al quinto posto con I nomi del Diavolo. Scivola di due gradini in classifica, al sesto, Rose Villain con Radio Sakura, davanti alla regina del pop Taylor Swift che deve accontentarsi della settima posizione con The Tortured Poets Department, suo undicesimo disco in studio. All'ottavo posto il debutto di Ermal Meta con il nuovo album di inediti, Buona Fortuna. Chiudono la top ten Sfera Ebbasta con X2VR e Lazza con Sirio (a 109 settimane dall'uscita). Tra i singoli, domina ancora la coppia formata da Rose Villain e Guè con Come un tuono.