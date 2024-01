Hit parade, Simba La Rue in vetta tra gli album e i vinili

Dopo l'esordio al numero due della global chart di Spotify nei primi giorni di uscita, l'album Tunnel (No Parla Tanto Records / Warner Music Italy) del rapper italo-tunisino Simba La Rue entra al primo posto della classifica ufficiale album Fimi/Gfk con tutti i brani nella Top 100 Singoli e debutta anche al numero uno nella classifica dei formati fisici (Vinili, cd e musicassette). Simba spodesta dalla vetta Sfera Ebbasta che con il suo nuovo album X2VR scende alla posizione numero due. Medaglia di bronzo stabile per e Gemitaiz con QVC 10, che invece perde una posizione. davanti a Tedua che è quarto con la Divina Commedia (-2) seguita da Relax di Calcutta (-1). Il podio dei singoli è tutto nuovo: torna in vetta Everyday, e in salita di un gradino rispetto a sette giorni fa, si trova infatti Rossofuoco di Mida (+4), Medaglia di bronzo per l'ex capolista Moneylove di Massimo Pericolo. #4 per la new entry Batiment di Simba La Rue & Ft Kings, presenti in chart anche alla #4 con Tunnel, alla #12 con Soldi a Casa e alla #17 con Shopping. Resta, invece, stabile alla #5 Sfera Ebbasta con Anche Stasera. Per ciò che concerne gli altri brani, Petit For You di Rhove e Anna si piazza in ottava posizione (+1), mentre 2 Minuti di Calcutta scende alla decima (-2).