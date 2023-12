Haniyeh, un accordo su Gaza senza Hamas è un'illusione

Il leader di Hamas Ismail Haniyeh in un discorso trasmesso in tv oggi ha sottolineato che qualsiasi accordo a Gaza senza Hamas è una "illusione". Lo riferisce Haaretz, citando la Reuters. "Siamo aperti a discutere qualsiasi idea o iniziativa che possa porre fine all'aggressione e aprire la porta per mettere ordine nella casa palestinese sia in Cisgiordania che nella Striscia di Gaza", ha aggiunto Haniyeh.