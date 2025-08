Tajani, sentenza della Corte Ue non convince, ha durata limitata

"E' una sentenza che non mi convince per nulla, ma è una sentenza che ha effetti molto brevi perché presto, con l'entrata in vigore delle nuove norme comunitarie sull'immigrazione, questa sentenza cesserà di avere il suo effetto. Io nutro molte perplessità, non mi convince, però c'è ma è una sentenza che ha effetti e durata limitata". Così il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando con i giornalisti a Villa San Giovanni della sentenza della Corte di giustizia Ue sul protocollo Italia-Albania e la definizione di Paese d'origine sicuro.