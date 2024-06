Hamas e Jihad islamica, stop totale all'aggressione a Gaza

"La risposta dà priorità all'interesse del nostro popolo palestinese e alla necessità di fermare completamente l'aggressione in corso contro la Striscia di Gaza". Hamas e la Jihad islamica hanno diffuso un comunicato stampa congiunto, in cui annunciano di avere consegnato la loro risposta ufficiale alla proposta di cessate il fuoco e di liberazione degli ostaggi ai mediatori del Qatar e dell'Egitto. Doha e Il Cairo confermano senza fornire dettagli. Lo scrive Times of Israel. Hamas e la Jihad islamica hanno precisato di essere pronti "ad impegnarsi positivamente per raggiungere un accordo che ponga fine a questa guerra". Una fonte ben informata che ha richiesto l'anonimato ha aggiunto che la risposta contiene degli "emendamenti alla proposta israeliana, inclusa una tempistica per un cessate il fuoco permanente e il ritiro completo delle truppe israeliane dalla Striscia di Gaza". La stessa fonte ha precisato che le discussioni continueranno attraverso il Qatar. e i mediatori egiziani con il coordinamento degli Stati Uniti.