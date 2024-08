'Hamas chiede una giornata di rabbia in Cisgiordania'

Dopo l'uccisione di un arabo israeliano in scontri con i coloni durante la notte vicino Betlemme, Hamas chiede una giornata di "rabbia e mobilitazione" in Cisgiordania, esortando i residenti palestinesi ad "affrontare i coloni con tutti i mezzi". Lo riferiscono i media israeliani. In seguito all'annuncio di uno sciopero generale in alcune zone della Cisgiordania, Hamas esorta i manifestanti ad aumentare la tensione nei "punti di contatto e scontro" con i coloni.