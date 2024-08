Grossi (Aiea), situazione a Zaporizhzhia estremamente difficile

"La situazione della sicurezza nucleare presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia rimane estremamente difficile": lo ha affermato il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, secondo quanto riporta un comunicato dell'Agenzia. Grossi si recherà la prossima settimana in Ucraina per una serie di "colloqui ad alto livello per valutare gli sviluppi nella centrale nucleare", fa sapere l'Aiea. Nella nota l'Aiea sottolinea che dall'ultima visita di Grossi all'impianto lo scorso febbraio, "il sito è stato colpito da attacchi di droni, ha subito la perdita di linee elettriche e, all'inizio di questo mese, un incendio ha causato danni significativi a una delle due torri di raffreddamento".