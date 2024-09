Grillo a Conte e garanti, chiarimenti su voto assemblea

Beppe Grillo scrive una lettera a Giuseppe Conte e al Comitato di Garanzia M5s chiedendo una serie di chiarimenti sul voto dell'assemblea degli iscritti a partire dalla selezione degli aventi diritto al voto fino al criterio per decidere l'ordine di priorità delle richieste pervenute. 'La politica - è il titolo del messaggio sul suo blog - non è l'arte di imporre soluzioni migliori ma impedire le peggiori'. "Ti sarei grato - si conclude - se volessi rispondermi con cortese sollecitudine. Metto anche in copia il Comitato di Garanzia, con cui condivido la responsabilità di verificare la correttezza di quanto sopra".