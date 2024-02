Grecia: più di 20mila persone riunite ad Atene per Tebi

Più di 20mila persone, secondo le stime della polizia greca, si sono riunite nel centro di Atene per commemorare il primo anniversario dell'incidente ferrovario di Tebi e chiedere giustizia per le 57 vittime. Una manifestazione analoga è in corso a Salonicco, a cui stanno partecipando più di 10mila persone, secondo le stime della polizia. Attualmente è in corso uno sciopero generale di 24 ore indetto dai principali sindacati del Paese, per chiedere giustizia per l'incidente. Sul luogo della tragedia, a Tebi, nei pressi di Larissa, si sono riunite più di mille persone e molti parenti delle vittime, per deporre un fiore davanti alle foto di chi ha perso la vita un anno fa. A Salonicco si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia Secondo Kathimerini, che riporta le informazioni di un giornale locale, alcuni manifestanti arrivati di fronte alla sede dell'Organizzazione delle Ferrovie Elleniche (Ose) a Salonicco, hanno lanciato vernice, pietre e bombe molotov contro gli agenti antisommossa schierati a presidio dell'edificio. La polizia ha risposto con fumogeni e granate stordenti e ha respinto i manifestanti verso il centro della città.