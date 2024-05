'Grandi Rischi confermerà allerta gialla Campi Flegrei'

"Non ho letto la relazione della commissione Grandi Rischi che si è riunita sui Campi Flegrei, ma credo che confermerà l'allerta gialla. Non so se ci sono stati pareri divergenti, non lo escludo". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, al termine del vertice interministeriale sull'attività sismica. "Approveremo una norma per vietare nuove costruzioni nella zona del bradisismo dei Campi Flegrei", ha detto il ministro per la Protezione civile.