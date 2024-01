Gli Stati Uniti sferrano un nuovo attacco contro gli Houthi

L'esercito degli Stati Uniti ha effettuato un nuovo attacco su un sito controllato dagli Houthi nello Yemen, il quale, secondo quanto riferito, rappresentava una minaccia per le navi commerciali nel Mar Rosso. Questa informazione è stata confermata da due funzionari statunitensi e dai media affiliati ai ribelli yemeniti. Secondo quanto riportato dal canale al-Masirah, questa mattina gli attacchi americani hanno preso di mira almeno un sito nella capitale Sanaa. In risposta agli attacchi britannici e statunitensi di ieri, gli Houthi hanno lanciato "almeno un missile", tuttavia, fortunatamente nessuna nave è stata colpita, come dichiarato dall'esercito degli Stati Uniti.