Giuseppe Conte: "Schlein potrebbe unirsi alla nostra posizione sul riarmo"

Alla manifestazione di sabato ci sono tantissime adesioni. Se Schlein verrà? Vedremo, io credo che Elly Schlein in questo momento abbia preso una posizione sul riarmo molto simile alla nostra. Il passaggio nella votazione di ieri in Europa dimostra che partito non è tutto uniforme. Io mi auguro che venga. Lo dice il leader del M5s Giuseppe Conte a Coffee Break su La7.

Quanto a un ritorno assieme di Pd, M5s e Avs Conte non si sbilancia: "Io credo che ci sia un po' di tempo per costruire un progetto alternativo a Meloni. I voti si prendono su obiettivi chiari", "noi non siamo disponibili a procedere" a tavolino", precisa.