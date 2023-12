Giuramento di Tusk come nuovo premier della Polonia

L'ex Presidente del Consiglio Europeo, Donald Tusk, ha prestato giuramento stamattina nel Palazzo Presidenziale di Varsavia come nuovo Primo Ministro della Polonia, come risultato delle elezioni parlamentari svoltesi il 15 ottobre scorso. Il nuovo governo filo-europeista di Tusk ha ottenuto ieri sera la fiducia del Parlamento, mettendo fine a otto anni di dominio del partito nazionalista 'Diritto e Giustizia' (PIS), guidato da Jaroslaw Kaczynski e in conflitto con l'Unione Europea. Le immagini del giuramento sono state trasmesse in televisione.