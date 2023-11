Giornalista Usa in carcere in Russia fino al 30 gennaio Il tribunale di Mosca ha stabilito che il giornalista statunitense Evan Gershkovich, accusato di "spionaggio" e detenuto in Russia, resterà in carcere fino al 30 gennaio. La custodia cautelare è stata prolungata di due mesi. Gershkovich respinge l'accusa.