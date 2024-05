Giorgetti, Tajani su superbonus? Difendo interessi Italia

"Io ho una responsabilità e difendo gli interessi dell'Italia come ministro delle finanze. Chiaro?". E' lapidario il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, a margine dell'evento Investopia, rispondendo ad una domanda sulle perplessità di Antonio Tajani sulla vicenda Superbonus. Il vicepremier leader di Forza Italia aveva espresso perplessità sulla norma che spalma su 10 anni i crediti del Superbonus e di cui banche e imprese temono una possibile retroattività. "Come Forza Italia vogliamo ascoltare le imprese e le banche per capire se ci sono dei danni o se bisogna intervenire in Parlamento per fare delle proposte, fermo restando l'intervento indispensabile per fermare i danni del superbonus", ha detto Tajani, secondo cui 10 anni "forse sono troppi".