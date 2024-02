Genova capitale europea sport, sindaco Bucci "così nasce futuro"

"Lo sport aiuta le persone a costruirsi il futuro, è stato così nella mia vita e sono contento di poter fare la stessa cosa per i cittadini di Genova e di tutta Italia". Il sindaco Marco Bucci, oggi a Roma, nella Sala stampa dello Stadio Olimpico, presenta così valori e obiettivi di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport e ne svela il programma: più di 100 eventi di 32 discipline sportive, sotto l'egida di 28 federazioni. "Questo 2024 sarà un anno ricco di eventi vincenti, opportunità di sviluppo e crescita sociale ed economica per Genova: oggi questa presentazione a Roma sancisce il successo di questo grande programma che abbiamo previsto, dimostrando il crescente respiro internazionale della nostra città". "E' la prima volta che vengo allo stadio Olimpico - aggiunge Bucci - è proprio bello ve lo invidio, c'è tanto spazio. Noi a Genova abbiamo il mare, possiamo dire che è il nostro stadio Olimpico. Genova città dello sport rappresenta tantissimo, è un evento per tutti gli sport anche quelli sull'acqua, vogliamo che diventi una occasione per tutti, avremmo tanti ateti, turisti e tantissime persone. C'è l'opportunità di unire oltre allo sport anche tante altre attività. Noi a questo crediamo molto, sarà un anno importante. A fine giugno sono orgoglioso di dire che inauguriamo il Pala sport. Abbiamo tanti impianti rimessi a posto. Siamo orgogliosi della cultura sportiva, a Genova è stata fondata la prima società di calcio. Chi investe nello sport fa un investimento sui giovani, dove si impara che il lavoro e la fatica sono fondamentali per vincere. Chi ha fatto sport da giovane in genere è un buon cittadino. Questo è un valore enorme su cui abbiamo lavorato e investito". "Fin da subito abbiamo sostenuto questo evento di estrema importanza - aggiunge il sindaco di Genova - per l'immagine del capoluogo ligure, per il ritorno turistico in grado di generare, ma anche per la ricaduta positiva che ha portato agli impianti sportivi genovesi. Praticare sport significa salute, porta benefici a livello fisico e psicologico e contribuisce a far crescere dei buoni cittadini".