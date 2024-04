Gdf Savona, su Aurelia bis danno erariale da 70 milioni

Le Fiamme Gialle di Savona, al termine di una complessa indagine nata su impulso della procura della Corte dei Conti, hanno accertato un danno erariale da 70 milioni di euro nella realizzazione dei lavori per la cosiddetta Aurelia bis, la tangenziale di 5,2 km che avrebbe dovuto collegare il casello autostradale di Albisola superiore all'hub portuale di Savona. Secondo quanto appreso Anas, stazione appaltante, non avrebbe vigilato sui lavori compiuti dall'Ati incaricata dei lavori che si sono interrotti più volte. Inoltre, il tratto di Aurelia Bis è risultato non idoneo a collegare direttamente il casello con l'hub portuale di Savona.