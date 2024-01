Gb, Israele può aver violato diritto internazionale a Gaza

"Israele potrebbe aver intrapreso azioni tali da violare il diritto internazionale a Gaza". Lo ha detto il ministro degli Esteri britannico David Cameron rispondendo alle domande della commissione per gli Affari Esteri della Camera dei Comuni. Il responsabile del Foreign Office si è detto "preoccupato" per la condotta del conflitto contro Hamas e ha precisato di non avere ricevuto indicazioni esplicite su eventuali violazioni.