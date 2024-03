Gaza, Michel: urgente un accordo su tregua e rilascio ostaggi

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel afferma che in colloqui con l'emiro qatariota Tamim bin Hamad Al Thani ha "convenuto sull'urgenza di raggiungere un accordo su una pausa umanitaria" nella Striscia di Gaza "e sul rilascio degli ostaggi" israeliani ancora nelle mani di Hamas. "Ho ringraziato il Qatar per i suoi sforzi", scrive Michel sul suo account X aggiungendo che "l'Ue continuerà a insistere per aumentare urgentemente gli aiuti umanitari, la protezione di tutti i civili e il rispetto del diritto umanitario internazionale" nell'enclave palestinese. "Dobbiamo prevenire ulteriori ricadute a livello regionale", conclude il presidente del Consiglio europeo sottolineando che "l'unica soluzione è quella dei due stati".