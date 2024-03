Garante a Cgil-Uil, escludere voli dallo sciopero dell'11/4

La commissione di garanzia sugli scioperi invita Cgil e Uil ad escludere dallo sciopero nazionale di 4 ore per i settori privati dell'11 aprile il trasporto aereo, il personale di cooperative sociali, società e associazioni dei settori socio-sanitari-assistenziali-educativi e di alcune aziende di trasporto pubblico locale (come Busitalia Sita nord Umbria, Amat e Sicilbus di Palermo). E' quanto si legge nella delibera pubblicata sul sito del Garante, motivata dal mancato rispetto della rarefazione oggettiva, per cui deve essere rispettato un intervallo minimo di 10 giorni tra gli scioperi già proclamati nello stesso settore.