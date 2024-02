Fusione, nuovo record europeo verso l'energia pulita

Nuovo record mondiale nella fusione nucleare, l'energia pulita del futuro che imita i processi che avvengono nel cuore delle stelle: nel suo ultimo esperimento chiamato Dte3, il reattore sperimentale Jet ha prodotto 69 megajoule per 5 secondi con 0,2 milligrammi di combustibile. Lo annuncia in una conferenza stampa online il consorzio europeo Eurofusion. Il Joint European Torus, dicono gli esperti europei, "ha dimostrato la capacità di generare energia da fusione in modo affidabile". L'esperimento ha superato il record ottenuto dalla stessa macchina nel 2022, con la produzione di 59 megajoule.