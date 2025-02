Francia possibile ospite di un summit europeo sull'Ucraina: dichiarazioni contrastanti

"La Francia ospiterà un summit europeo sull'Ucraina lunedì prossimo". Lo ha annunciato intervenendo alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski. Il primo ministro polacco Donald Tusk "parteciperà a un incontro dei leader europei lunedì su invito del presidente Emmanuel Macron. Dobbiamo mostrare la nostra forza e unità", ha detto il ministro polacco su X.

Fonti dell'Eliseo però "non confermano" il vertice dei leader Ue. Le fonti parlano di "discussioni in corso fra leader europei per un possibile incontro informale", ma precisano che "nulla è fissato per il momento".