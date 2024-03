Foto bacio a Times Square rischia censura, Casa Bianca la ferma

La celebre foto del bacio di Times Square alla fine della Seconda Guerra mondiale e' finita brevemente all'indice al Ministero Usa per i veterani alla luce della natura "non consensuale" dell'abbraccio che avrebbe violato, secondo una alta funzionaria, "le regole interne di tolleranza zero verso le molestie sessuali". Alcuni dipendenti si erano lamentati, aveva spiegato l'autrice della proposta, l'assistente sottosegretario RimaAnn Nelson, proponendo di rimuovere la foto dalle pareti del Ministero. La censura era stata prontamente intercettata e rispedita al mittente dalla Casa Bianca e l'immagine e' rimasta al suo posto. Firmata da Alfred Eisenstaedt, la foto raffigura un marinaio americano bacia un'infermiera nel cuore di Times Square tra i festeggiamenti per la resa del Giappone nell'agosto 1945.