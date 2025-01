Forze di sicurezza israeliane eliminano due terroristi armati a Jenin

Le forze di sicurezza israeliane hanno "eliminato" la notte scorsa "due terroristi armati che si erano asserragliati in una struttura a Burqin, nella zona di Jenin", in Cisgiordania: lo ha reso noto l'Esercito (Idf), sottolineando che i due "terroristi erano ricercati per l'omicidio di tre israeliani".

"I terroristi eliminati sono Mohamad Nazzal e Katiba Shalabi, residenti a Qabatiya e affiliati al Jihad Islamico - si legge in un comunicato pubblicato su Telegram -. Hanno compiuto l'attacco a Funduq del 6 gennaio 2025, in cui sono stati uccisi tre cittadini israeliani e feriti altri sei".

Inoltre, prosegue l'Idf "durante l'operazione, diversi altri terroristi che hanno contribuito all'attacco omicida sono stati arrestati per essere interrogati dall'Isa (il servizio di sicurezza, ndr). Durante l'operazione, un soldato dell'Idf è rimasto lievemente ferito".