Forte vento a Bari, alcuni voli dirottati a Pescara e Brindisi

A causa del forte vento che si è abbattuto sul Barese, alcuni aerei in atterraggio all'aeroporto di Bari hanno dovuto cambiare rotta e atterrare a Pescara o Brindisi. Nello scalo abruzzese sono arrivati i voli partiti da Londra Stansted, Malta e Valencia operati da Ryanair. Della compagnia irlandese è anche il volo partito da Bologna e atterrato a Brindisi come quello decollato da Parigi Orly operato da Transavia, inizialmente programati a Bari. Disagi sono stati registrati anche per le partenze dallo scalo barese: sono stati cancellati i voli degli aerei atterrati in altri aeroporti.