Fontana avvia approfondimento sui tempi dell'Autonomia

Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana - secondo quanto si apprende al termine della riunione dei capigruppo di Montecitorio - ha avviato un approfondimento con il presidente della commissione Affari Costituzionali Nazario Pagano sulla questione posta dalle opposizioni sui tempi di esame dell'autonomia a Montecitorio. Il testo è in calendario in Aula per la discussione generale il 29 aprile. Ci sarà un'altra capigruppo per la decisione definitiva.