Vittoria in rimonta della Fiorentina che nel posticipo della 26/a giornata batte la Lazio 2-1. Biancocelesti in vantaggio nel recupero del primo tempo grazie alla rete di Luis Alberto. Nel secondo tempo la rimonta della squadra di Italiano: al 16' arriva il pareggio di Kayode, poi Gonzalez sbaglia un calcio di rigore e dopo una manciata di minuti Bonaventura segno il gol del 2-1 per i toscani.