Fine di Saman, due misure cautelari" (90 characters)"

"Se non ti sposi, subirai la stessa sorte di Saman Abbas". Queste sono state le parole che un 52enne pachistano, residente a Novellara, ha detto alla figlia poco più che ventenne, che viveva nella stessa città del Reggiano della famiglia di Saman. Per l'uomo e la moglie 37enne, matrigna della ragazza, i carabinieri hanno disposto un divieto di comunicare e di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, costretta nel 2021 a contrarre un matrimonio a distanza con un cugino, nonostante lei si fosse opposta a sposarlo fisicamente. Per entrambi i coniugi è stato disposto l'utilizzo del braccialetto elettronico. Entrambi i coniugi sono accusati di maltrattamenti, mentre l'uomo è anche accusato di costrizione o induzione al matrimonio.