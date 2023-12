Figc, 'Difenderemo sempre i campionati nazionali'

La Figc, riconoscendosi pienamente negli organismi sovraordinati della Uefa e della Fifa, ribadisce la sua ferma volontà di difendere sempre i campionati nazionali, al fine di tutelare il più ampio principio del merito sportivo e del rispetto dei calendari internazionali. Nel rispetto delle leggi nazionali e dei regolamenti internazionali, la Figc ritiene che la Superlega non sia un progetto compatibile con tali condizioni e, pertanto, agirà sempre in tutte le sedi per perseguire gli interessi generali del calcio italiano.