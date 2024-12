Fi, multe ai no vax erano giuste, noi favorevolissimi ai vaccini

"Forza Italia fa parte del governo e ne è un pilastro essenziale. Andiamo avanti uniti e coesi, approvando misure e provvedimenti. Poi è ovvio che alcune questioni non vengono condivise da tutti in maggioranza, ma questo non significa che abbiamo dei problemi. Ad esempio, sulla questione dei vaccini si sta discutendo delle multe comminate all'epoca dell'emergenza Covid. Noi ritenemmo giusto multare chi in quel momento non ha contribuito a uno sforzo del Paese. Ma non si sta discutendo dell'uso o meno dei vaccini, al quale questo governo è favorevolissimo". Così Maurizio Gasparri, capogruppo di Fi in Senato a 'Ping Pong' Radio 1-