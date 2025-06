"Nessuna lite" con Grillo. Il ricorso su nome e simbolo è "una questione da legali. Se verrà posta, verrà risolta in tribunale. Il simbolo è del M5s non è né di Conte né di Grillo, ma di una comunità di eletti e attivisti che credono in questi valori". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a Un giorno da Pecora su Radio Rai Uno. "Se fossi il suo legale gli suggerei caldamente di non farlo".