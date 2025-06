Le Borse europee proseguono in cauto rialzo al pari dei futures su Wall Street in dopo i dati sul lavoro negli Usa. Milano guadagna lo 0,22% con Recordati sempre in vetta (+2,3%) grazie alla promozione da parte di Jp Morgan. Parigi è poco sopra la parità (+0,06%) mentre Francoforte cede lo 0,22%. Fuori dalla zona euro anche Londra è poco mossa (+0,13%).