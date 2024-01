Europee: sondaggi, 'a Ppe 178 seggi, 143 a S&d, Id terzo gruppo'

Il Ppe dovrebbe emergere come il primo partito europeo alle elezioni di giugno con 178 eurodeputati, seguito dai socialisti con 143 eurodeputati. Lo riporta un sondaggio prodotto da Euractiv con l'ausilio delle proiezioni di Europe Elects. Come terzo partito, con 93 seggi, dovrebbe affermarsi Id, il gruppo europeo di Salvini, AfD e Le Pen, scavalcando i liberali di Renew Europe a cui andrebbero 84 eurodeputati, seguiti a ruota da Ecr, il gruppo di Meloni e dei polacchi del PiS con 80 eurodeputati. Crollo per i Verdi, che dovrebbero ottenere una delegazione da 50 eurodeputati e per le sinistre, che potrebbero scendere sotto i 40. Rimangono fuori 50 eurodeputati di partiti senza affiliazione europea, la cui componente più grossa dovrebbe essere la delegazione M5s che, stando alla rilevazione, dovrebbe ottenere 14 eurodeputati. Guardando alle maggioranze possibili all'Eurocamera, l'attuale grande coalizione tra popolari, liberali e socialisti rimane l'unica capace di assicurare il 51% dei voti. Avanzano però le destre: con questi numeri mancherebbero infatti meno di dieci eurodeputati per assicurare la maggioranza ad una eventuale coalizione tra Ppe, Ecr e Id.