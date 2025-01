Esplosione a Catania: sette feriti nel rione San Giovanni Galermo

"C'è la notizia di sette persone ferite, alcune gravi. Ma non ci sono notizie certe su eventuali vittime. Non è certa neanche la causa che ha originato la fuga di gas. La speranza è che trattandosi di palazzine popolari in corso di ristrutturazione non c'erano molte persone dentro". Così su Rainews 24 il sindaco di Catania Enrico Trantino a proposito dell'esplosione avvenuta in serata nel rione San Giovanni Galermo. Secondo quanto si apprende non risultano dispersi.