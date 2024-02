La Lega ha presentato in commissione Affari costituzionali del Senato due emendamenti al decreto elettorale, in cui chiede di elevare da due a tre il limite dei mandati sia per i Presidenti di Regione che per i sindaci di tutte le città, indipendentemente dalla popolazione. Un altro emendamento di Meinhard Durnwalder, abroga tutti i limiti per i mandati dei sindaci. Gli emendamenti verranno discussi già questa settimana.