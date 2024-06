Elezioni Europee, affluenza alle 23 è del 14,64%

Per le elezioni europee alle 23 ha votato il 14,64% degli aventi diritto. È quanto emerge dai dati definitivi del Viminale pubblicati sul portale 'Eligendo'. L'ultima volta che si è votato per le europee su due giorni è stato nel 2009: in quell'occasione l'affluenza alle 22 fu del 17,8%, quasi tre punti percentuale in meno (20,5%) della precedente tornata elettorale, nel 2004, quando si votò sempre su due giornate. Per le elezioni regionali del Piemonte, l'affluenza è del 17,54%, per le comunali il dato è del 20,63%.