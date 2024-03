E. League: De Rossi 'Roma quasi perfetta ma non penso a rinnovo'

"Non è che io abbia fatto chissà cosa. Si sta incanalando tutto nel migliore dei modi. Io lo dico dal primo giorno: ho in rosa giocatori forti. Abbiamo calciatori che qualunque altra società o allenatore sognerebbe. Io cerco di allenarli e farli andare forte. Dybala e Lukaku correvano come animali e facevano ovunque". Lo ha detto Daniele De Rossi a Sky Sport dopo la vittoria con il Brighton per 4-0. "Io sono contento, non minimizzo la portata della vittoria - ha aggiunto - Ho visto tante cose che mi sono piaciute, ma ci sono cose su cui possiamo migliorare ancora tanto. Sono felice per l'attenzione che hanno messo, anche ieri quando gli ho rotto le scatole nella rifinitura perché per preparare le gare contro le squadre di De Zerbi ci vuole il doppio del tempo". Infine una battuta sul rinnovo del contratto: "La vittoria non va sporcata con discorsi che non c'entrano niente. Sto facendo il lavoro che mi piace in un posto che mi piace. Non penso ad altro ora. Tra due giorni c'è già la Fiorentina e tra sette giorni se pensiamo di andare in Inghilterra che siamo qualificati ci ribaltano".