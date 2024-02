Drone russo colpisce una casa, uccisa famiglia di 5 persone

Un drone russo ha colpito in mattinata un'abitazione nella regione nord-orientale di Sumy, uccidendo un'intera famiglia di 5 persone, riporta Ukrinform. In precedenza l'amministrazione di Nova Sloboda aveva reso noto che due civili erano stati uccisi in un attacco russo. Successivamente il consiglio comunale ha dichiarato che "a partire dalle 4 del mattino, i terroristi russi hanno iniziato a bombardare la popolazione civile, con droni e artiglieria. Un drone ha colpito un edificio con cinque civili". La casa è stata distrutta ed è scoppiato un incendio. La polizia ha registrato 300 attacchi russi al giorno nella regione di Sumy.