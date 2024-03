Da nuovi dati Fed verso il taglio di un quarto di punto a giugno

L'andamento degli swap dopo i dati sul mercato del lavoro americano indica che la Fed taglierà i tassi di un quarto di punto in giugno. L'ipotesi di una riduzione a marzo è stata archiviata nelle scorse settimane di fronte alla tenuta dell'economia. Il presidente della Fed Jerome Powell ha detto al Congresso che la banca centrale "non è lontana" dall'avere la fiducia necessaria sull'andamento dei prezzi per ridurre il costo del denaro.