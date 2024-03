Crollo ponte Baltimora, governo Usa stanzia primi 60 milioni

Il dipartimento dei Trasporti americano ha dato il via libera ai primi 60 milioni di dollari per la ricostruzione del Francis Scott Key Bridge a Baltimora. Lo riporta il Washington Post. I fondi provenienti dal fondo di emergenza del Dipartimento serviranno anche per coprire i costi del Maryland per deviare il traffico dopo che una parte della Interstate 695, la principale autostrada che attraversava il ponte, è stata resa inagibile dal crollo.