Crippa (Lega), serve un passo indietro di FdI su Truzzu

"Serve buonsenso, serve un passo indietro su Truzzu. Se in Sardegna Solinas non va più bene e i motivi sono sconosciuti, anche nelle altre regioni bisognerà rivalutare i candidati presidenti. Secondo me la scelta più normale è la continuità". Lo ha detto il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, secondo cui voler candidare qualcuno in più del proprio partito "non è una motivazione, ma un capriccio". "Ci aspettiamo - ha aggiunto - che FdI arrivi a chiudere sui candidati uscenti e faccia iniziare la campagna elettorale a Marsilio come a Solinas". "Immagino che prima o poi - ha proseguito - ci sarà un tavolo di centrodestra con i leader dove si dirimerà la questione delle candidature per le regionali. A oggi non è previsto nessun tavolo sulle candidature né dei delegati di partito né dei leader che però ci sarà".