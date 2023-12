Cortellesi resta regina weekend incassi, oltre 27 milioni totali

Paola Cortellesi con C'è ancora domani ancora regina di incassi. Il film nell'ultimo weekend ha incassato altri 2 milioni 124mila euro (con una media di 3.289 su 646 schermi) arrivando a un totale di 27 milioni 281mila e piazzandosi così al 10/o posto tra i film italiani di maggior incasso Cinetel e al 22/o tra quelli italiani e stranieri. Stabile al secondo posto Napoleon di Ridley Scott con Joaquin Phoenix con 1 milione 822mila euro e la media di 3.175 euro in 574 sale (5 milioni 533mila totali il totale). Terzo Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente, che ha messo in cascina 546mila euro (con una media di 2.145 su 255) e complessivamente ha toccato 4 milioni 905mila euro. Quarto Cento domeniche di Antonio Albanese con 478mila euro e 1 milione 200mila in totale. Molte le nuove uscite della settimana. Quinta la premiere di Prendi il volo, film d'animazione con le voci di Elizabeth Banks e Danny DeVito nell'originale e di Serena Rossi e Francesco Scianna nella versione italiana: l'incasso è di quasi 421mila euro con una media di 1119 euro in 376 sale. Sesto posto per Diabolik - Chi Sei?, terzo e ultimo episodio della trilogia firmata dai Manetti Bros. con Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Monica Bellucci, con 332 mila euro in 4 giorni e una media di 987 euro su 337 schermi. La Guerra dei Nonni, di Gianluca Ansanelli con Vincenzo Salemme e Max Tortora, in settima posizione ha guadagnato 305mila euro con la media schermo di 999 euro su 306. Ottavo Home Education - Le Regole del Male, che ha incassato 220 mila euro con una media di 853 euro su 258 sale. Nona piazza per Palazzina Laf, convincente esordio alla regia di Michele Riondino con la colonna sonora di Diodato, che racconta una vicenda accaduta all'Ilva di Taranto, loro città originaria con Elio Germano e Vanessa Scalera. L'incasso è di 179 mila euro in 4 giorni e la media è di 1.706 euro su 105 schermi. Chiude la top ten il thriller quasi senza dialoghi di John Woo Silent Night - Il Silenzio della Vendetta che ha messo via 130 mila euro. Nel weekend l'incasso è stato di 7.368.306 euro in calo del 22% rispetto al weekend precedente ma in aumento del 69.56% sul 2022.