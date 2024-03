Corte Gb, Craig Wright non è il padre del bitcoin

L'Alta Corte di Londra ha stabilito oggi che Craig Wright, il guru australiano che sostiene di essere il padre del bitcoin, in realtà non è l'enigmatico creatore del sistema di pagamento digitale. La giustizia britannica ha dato così ragione alla Crypto Open Patent Alliance (Copa), un'associazione impegnata a eliminare i brevetti sulle tecnologie legate alle criptovalute e formata dai colossi del settore come la piattaforma di scambio Coinbase e la societa' Block.