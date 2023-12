Corsa contro il tempo alla Cop28, Guterres chiede ambizione

La Cop28 si avvia a conclusione e "nella corsa contro il tempo ho chiesto alle parti massima ambizione e flessibilità". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres in una conferenza stampa. "Serve un compromesso per la soluzione" ha rilevato. "Phase out non vuol dire uscita allo stesso tempo di tutti" dai combustibili fossili. "L'importante è che sia compatibile con emissioni zero al 2050 e in linea con 1,5" di aumento della temperatura media globale entro fine secolo rispetto al periodo pre industriale, ha risposto a chi gli ha chiesto se si potrebbe considerare un fallimento un accordo senza la citazione del phase out (uscita) dai combustibili fossili. "Ci sono molti aspetti che devono essere in equilibrio. Ci vuole il consenso" delle Parti ma "phase out non vuol dire uscita allo stesso tempo di tutti" ha precisato.