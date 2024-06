Coreo del Sud spara colpi d'avvertimento verso militari del Nord

L'esercito sudcoreano ha sparato colpi di avvertimento in risposta "al breve attraversamento" del confine da parte di soldati del Nord. L'episodio, ha riferito il Comando congiunto dei capi di stato maggiore di Seul, è avvenuto domenica intorno alle 12:30 ora locale quando un gruppo di militari nordcoreani "ha superato la linea di demarcazione nella zona demilitarizzata che separa le due Coree". L'esercito sudcoreano ha lanciato messaggi e poi sparato colpi di avvertimento, spingendo i soldati del Nord "a tornare dal loro lato del confine". In seguito, ha riferito la Yonhap, non sono state rilevate attività insolite.