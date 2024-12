Conti, a Sanremo cast variegato, brani riempiranno classifiche

"Devo ringraziare i cantanti, le case discografiche, sia le major che le indipendenti, i produttori che sono tantissimi e gli autori della canzoni che mi hanno messo veramente in difficoltà, tant'è che abbiamo portato i protagonisti a 30 e magari altri 10 avrebbero comunque meritato di essere tra questi 30, ho fatto una scelta", spiega Carlo Conti al Tg1 annunciando i nomi dei Big in gara a Sanremo 2025. A giudizio del direttore artistico, si tratta di "un cast particolarmente variegato: naturalmente contano le canzoni, ma già dai nomi si comincia a delineare questo bouquet musicale, come sarà composto. C'è un po' di tutto, tanti sapori: la musica italiana sta andando fortissimo grazie ai ragazzi, ai più giovani che amano soprattutto la musica italiana, a differenza di quanto accadeva fino a qualche anno fa". Tra i Big c'è "qualche nome nuovo, qualche conferma: mi auguro che siano poi queste canzoni a riempire le classifiche come è successo negli ultimi anni", sottolinea ancora Conti. Dai brani scelti emergono "cose più intime, altre allegre, ma magari ci saranno poi tanti ospiti che ci permetteranno di parlare di tanti argomenti, come sempre il festival racconterà tante sfaccettature del mondo e dell'Italia". Quanto alla possibilità di un 'duo' tra Fedez e Tony Effe evocata dalla conduttrice del Tg1, Valentina Bisti, Conti scherza: "Sono ragazzi intelligenti, lì canteranno e basta". In procinto di correre a Bologna, dove è atteso per condurre la finale dello Zecchino d'oro, Conti conclude: "È stata una scelta difficilissima. Stasera finalmente dormo. Mi scuso con tutti quelli che non sono in questo elenco, magari ci saranno nel 2026, chi lo sa".