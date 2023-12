Conte,fregata nel mar Rosso?Ci coinvolge in altro conflitto

"Non mi sembra che farsi coinvolgere in un ulteriore conflitto sia il nostro obiettivo. Ma siccome bisogna essere ossequiosi a Washington manderemo una fregata e forse delle armi". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte a Radio 24 commentando l'invio nei prossimi giorni di una fregata nel mar Rosso. Conte ha accusato il governo di "turbo-atlantismo" mentre "eravamo avamposto del dialogo nell'alleanza atlantica che - ha precisato - io non metto in discussione". "Biden ci ha scavalcato nel conflitto a Gaza", ha aggiunto Conte.