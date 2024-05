Conte, è evidente che la Meloni non sa nulla di economia

"Il super bonus non lo devo difendere io, che ho governato per qualche mese e sono andato via a febbraio 2021. Si difendano loro, del Governo: Giorgetti l'ha gestito e ha governato per tre anni. E sul superbonus è stata tutta una rincorsa tra esponenti di Fdi e della Lega, emendamenti, odg, estensioni, e adesso fanno a rissa, uno spettacolo indecoroso. Si difenda la Meloni che di economia, evidentemente, dimostra di non sapere nulla". Lo ha detto Giuseppe Conte, a margine di un incontro elettorale dei Cinque Stelle a Bassano. "Meloni - ha aggiunto - parla solo del costo e non del ritorno: questo è un investimento. Per loro l'investimento è quello nelle spese militari, nella corsa al riarmo, logica alla quale noi siamo fortemente contrari".